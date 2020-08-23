Украинские боевики разместили бронетранспортеры у жилья в Счастье. Фото: ВКонтакте/Луганск

Украинские боевики разместили два бронетранспортера у жилого дома в Счастье. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- За прошедшие сутки выявили два бронетранспортера из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады во дворе жилого дома в Счастье, - сказал он.

Размещение подразделениями ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и социально значимых объектов в подконтрольном Киеву Донбассе является нарушением принятых мер по усилению контроля за соблюдением перемирия и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей.

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