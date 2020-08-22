Больше 130 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта в упрощенном порядке

День государственного флага РФ также отмечается в Республике с инициативы местных жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Больше 130 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили паспорта Российской Федерации в упрощенном порядке. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин в своем обращении к жителям Республики по случаю Дня российского триколора.

— День Государственного флага РФ – праздник, который сплачивает всех российских граждан, всех русских людей независимо от того, на какой территории они проживают. Благодаря указу Президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ уже более 130 тысяч жителей нашей Республики стали полноправными российскими гражданами. Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны – России. С праздником, друзья, — говорится в тексте поздравления Пушилина.

Напомним, что 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощённом порядке». Одной из категорий определены жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, то есть жители Народных Республик.

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