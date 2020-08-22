В колонне на День флага РФ в Донецке проехало больше сотни автомобилей

Чтобы поучаствовать в автопробеге его участники сначала должны были зарегистрироваться Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Больше сотни автомобилей с российскими триколорами проехали по центральной улице Донецка 22 августа на праздновании День флага РФ. Обязательным условием для участия в автопробеге было наличие российского флага. А для тех, у кого не было триколора волонтеры сами их раздавали бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

— С 9:00 машины стали собираться в районе площади Ленина, а в 10:00 стартовал сам автопробег от площади по проспекту Ильича в направлении автостанции «Мотель». Машины двигались по проспекту в три ряда согласно цветам государственного флага России, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что маршрут движения координировался через радиоканал «Столица» 100-FM, которому должны были подключиться все автомобилисты. Но в основном на этой волне звучали тематические песни и поздравления с праздником со всех уголков Республики и Российской Федерации.

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