В Донбассе ротные ВСУ собирают с солдат деньги на покрытие недостачи дизтоплива

Ротные ВСУ собирают с солдат деньги на покрытие недостачи дизтоплива

Командиры одной из бригад ВСУ собирают с подчиненных деньги, чтобы покрыть недостачу незаконно списанного дизтоплива. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- От источника в штабе 30-й отдельной механизированной бригады нам стало известно, что в преддверии приезда комиссии штаба оперативно-тактической группировки «Север» в бригаде проводятся мероприятия по проверке учета использования автомобильной техники и расхода ГСМ. Внутренняя проверка показала недостачу 10 тонн дизельного топлива, - рассказал он.

Из объяснений начальника службы ГСМ соединения установлено, что недостающее топливо было выдано в подразделения еще в июле, а документов, подтверждающих это, нет.

- Комбриг Гараз приказал командирам подразделений восстановить недостающее топливо за свой счет в двухдневный срок. Командиры рот, в свою очередь, начали собирать деньги с подчиненных на якобы приезд и встречу комиссии вышестоящего штаба, - проинформировал Яков Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Седово сотрудники МЧС спасли девушку, которую относило в море на матрасе

Отдыхающая отделалась легким испугом (подробнее)