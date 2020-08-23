В Седово сотрудники МЧС спасли девушку, которую относило в море на матрасе

В Седово отдыхающие стараются быть начеку Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

22 августа спасатели ДНР доставили на берег девушку, которую относило в море на матрасе в Азовском море в 300 метрах от побережья Седово. Об этом сегодня сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

- Спасатели на резиновой лодке с мотором, на расстоянии 300 местров от берега подняли на борт женщину 1999 года рождения, находившуюся на резиновом матрасе, и доставили ее на берег, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Девушку, которая могла погибнуть, спасли два сотрудника МЧС. Они на лодке догнали матрас и доставили отдыхающую на берег. К счастью, девушка отделалась легким испугом.

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