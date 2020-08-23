Коронавирус в ЛНР выявили еще у шести жителей

За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 646 жителей
Фото: Андрей АБРАМОВ
В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР был выявлен еще у шести жителей государства.
- Всего по состоянию на 09.00 23 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 646, - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки с двумя отрицательными тестами на коронавирусную инфекцию из больниц выписали двоих пациентов.
- За все время выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 607 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.
Лечение от коронавируса продолжают 22 пациента.
С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
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