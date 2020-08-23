Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 августа 2020 года: лечение проходят 1069 человек

В ДНР лечение от коронавируса проходят 1069 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

За все время коронавирусом в ДНР заразились 2322 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Согласно исследованиям, проведенным 22 августа, выявлено 30 случаев заболевания COVID-19, из них два случая обнаружено у прибывших из Украины и четыре – у прибывших из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 8 медработников. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

На сегодня в Республике в инфекционных стационарах лечение проходят 1069 пациентов, выздоровели 1125 человек, умерли - 128.

Всего в мире на утро 23 августа 23 384 121 подтвержденных заболевших COVID-19 (+ 260 543 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 23 августа всего выявлено 104 958 инфицированных (1 987 случаев за сутки).

Напомним, что гуманитарный коридор на линии фронта под Донецком (контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка») работает по понедельникам и пятницам. Для въезда в ДНР необходимо разрешение межведомственного штаба Республики по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, а для выезда - украинская прописка.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

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