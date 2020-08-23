В ДНР крупнейшая шахта приостановила добычу угля из-за пожара

Шахта «Комсомолец Донбасса» приостановила добычу угля из-за пожара. Фото: dnronline.su

Сейчас на крупнейшей шахте Республики «Комсомолец Донбасса» уголь не добывают из-за последствий пожара. Ремонтные работы могут занять не один месяц.

- Два месяца - это максимальные сроки, о которых говорят ремонтные компании, но есть более оптимистичные планы, но нужны еще данные, позволяющие говорить более основательно, - прокомментировал Глава ДНР Денис Пушилин.

В Министерстве угля и энергетики сообщили, что возгорание произошло в скиповом стволе, через который уголь подается на-гора. В данный момент он не работает, и шахта приостановила добычу.

Для выяснения причин пожара на «Комсомольце Донбасса» создана межведомственная комиссия.

Шахта «Комсомолец Донбасса» (Кировское) была введена в эксплуатацию в 1980 году. В 2014 - 2015 годах подверглась обстрелам, тогда погибли двое шахтеров и шестеро были ранены. На сегодня там трудятся более 4,5 тысяч человек.

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