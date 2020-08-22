Погода в Донецке на день: 23 августа весь день будет ясная погода

За последние 130 лет в Донецке 23 августа максимальная температура достигала отметки 36 градусов, а самая низкая – 8 градусов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Донецке 23 августа будет ясной. Тучи не омрачат этот день своим присутствием. Поскольку небо будет оставаться чистым до самого вечера.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от 15 градусов тепла ночью до 26 градусов днем. Ветер умеренный. Скорость воздушных потоков будет составлять максимум 10 метров в секунду в северо-восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 23 августа почитается память архидиакона Лаврентия. Также Лаврения называет водоколебателем. И по погоде на этот день, а именно по поведению воды в реки, наши предки могли предсказывать, какая будет осень и зима.

— Колы вода в этот день в полдень тиха, не волнуется – осень будет тихой, а зима без злых метелей, — так считали наши прадеды.

Если 23 августа была высокая температура воздуха за окном или, наоборот, не прекращались проливные дожди, то значит, такая же погода будет еще долго. То есть всю осень.

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