В Красном Кресте рассказали о поисках без вести пропавших в Донбассе

Красный Крест политически не поддерживает ни одну из сторон Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Международный комитет Красного Креста (МККК) сначала вооруженного конфликта в Донбассе обратились больше 1800 семей, которые ищут своих без вести пропавших родственников. В процессе поиска сейчас находятся больше 750 человек. По остальным вопрос закрыт. Одних нашли, а некоторых перестали искать по просьбам родных. Об этом рассказала глава миссии МККК на Украине Флоранс Жиллетт ДАН.

— Я затрудняюсь ответить, скольких именно мы нашли, это сложно отследить. Потому, когда говорим о цифре 1800, нужно понимать, что это лишь семьи, которые обратились в МККК. Реальные сведения по пропавшим без вести гораздо выше, — уточнила Жиллетт.

Механизм работы по поиску без вести пропавших в Донбассе осуществляется через Красный Крест. Опыт организации в этом деле составляет десятки лет, а ее методы поиска людей постоянно обновляются. Так, в начале этого года Красный Крест предложил создать в Донбассе единый координационный центр с участием ДНР, ЛНР и Украины с общей базой данных для обмена биологическими материалами для идентификации. Со слов Жиллет, только совместная работа трех сторон конфликта поможет в поиске пропавших без вести.

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