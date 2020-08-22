В Донбассе бывшая работница почты придумала, как обворовывать стариков

Женщине и ее подельникам светит лишение свободы сроком до 6 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Станично-Луганском районе украинские полицейские задержали серийных воров, организатором которых оказалась бывшая работница местного отделения почты. В течение двух лет женщина и двое ее знакомых обворовывали квартиры пожилых людей в поселке Петропавловка, расположенном рядом с городом Счастье.

Организатор воровской группы прекрасно знала, кто из ее бывших подопечных пенсионеров получает приличные пенсии. Эти люди и оказались впоследствии потерпевшими.

- Воры выясняли, когда пожилые люди отсутствуют дома, после чего проникали в их квартиры и завладевали ювелирными украшениями и деньгами. Похищенное добро сбывали в ломбардах и обменниках валюты на территории региона, – рассказали в полиции.

Следователям удалось доказать только 6 эпизодов преступной деятельности группы, общий ущерб составляет более 120 тысяч гривен (300 тысяч рублей). Хотя потерпевших значительно больше. Но бывшая почтальонша отказывается признавать вину за все свои злодеяния.

Женщине и ее подельникам светит лишение свободы сроком до 6 лет – по статье 185 УК Украины («Кража»).

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