Глава ДНР объявил 8 сентября выходным днем

День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков будет выходным днем
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
Вторник, 8 сентября, в ДНР объявлен выходным днем. Такое решение принял Глава ДНР Денис Пушилин.
Распоряжением Главы ДНР № 317 от 20 августа 2020 года внесены изменения в Распоряжение от 10 декабря 2019 года № 404 «Об установлении выходных дней в 2020 году» и Расположение врио Главы ДНР от 24 октября 2018 года № 68 «О выходных днях и переносе рабочих дней в 2019 году». Согласно изменениям пункт 1 Распоряжений после слов «8 января» дополняется словами «8 сентября».
Таким образом, 8 сентября - День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков – будет выходным днем в Республике для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная рабочая неделя.
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