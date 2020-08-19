«Его уважали, любили и боялись» В Донецке отмечают 100-летие со дня рождения Владимира Дегтярева

«Все для Донбасса!» – был девиз Владимира Ивановича. Фото: архив

В столице Донецкой Народной Республики прошел памятный митинг к 100-летию со дня рождения советского государственного деятеля Владимира Дегтярева, который возглавлял Донецкую область в 1960-70-х годах.

- Владимир Иванович сердцем своим, своей энергетикой, личным примером сумел воссоздать и возродить наш любимый Донбасс. Множество предприятий, к примеру, было создано при нем, но это капля в море, ибо если перечислить все, то понадобится не один день, - сказал глава донецкой городской администрации Алексей Кулемзин.

В Донецке отмечают 100-летие со дня рождения Владимира Дегтярева. Фото: gorod-donetsk.com

В память о знаменитом руководителе региона прозвучала его любимая песня «Белой акации гроздья душистые» в исполнении правнучки Дегтярева Екатерины.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в день столетия со дня рождения первого секретаря донецкого обкома партии Дегтярева заявил, что Новаторство и внедрение научных достижений в производстве отличали Владимира Ивановича.

- Он был новатором во всем, какую сферу ни возьми. При нем Донецк стал городом большой науки, которая была направлена на подъем промышленности региона, - сказал Денис Владимирович.

Он отметил, что Владимир Иванович на десятилетия задал траекторию развития угледобычи. Этим опытом используется до сих пор.

- Дегтярев, как он сам говорил, горой стоял за Донбасс, оставил после себя значимое наследие. Так что благодарным потомкам есть за что сказать спасибо Владимиру Иванович, - отметил Пушилин.

К 100-летнему юбилею Владимира Дегтярева «Почта Донбасса» ввела в обращение марки и конверт, посвященные руководителю Донецкой области.

В Донецке отмечают 100-летие со дня рождения Владимира Дегтярева. Фото: gorod-donetsk.com

На почтовом блоке № 39 «Жизнь, посвященная Донбассу!» размещены две марки.

Художественная почтовая марка № 222 «Дегтярёв Владимир Иванович» с изображением портрета Владимира Дегтярёва на фоне здания Ворошиловского райисполкома, в котором он работал с 1950 по 1975 год.

И художественная почтовая марка № 223 «Донецк – город миллиона роз» с изображением роз и памятника «Слава Шахтёрскому труду», расположенного в Киевском районе Донецка в центре Шахтерской площади. Памятник является «визитной карточкой» города.

- Каждую марку украшает герб Донецкой Народной Республики, указан год выпуска и номинальная стоимость – 54 рубля, - сообщили в донецкой городской администрации. - Тираж блока и каждой марки составил 2 000 экземпляров.

К 100-летнему юбилею Владимира Дегтярев в Донецке презентовали и новый памятный знак Центрального Республиканского Банка. Он является итогом сотрудничества с потомками Владимира Ивановича. Художественной основой для памятного знака стал портрет Владимира Дегтярева. На переднем плане знака изображены копер, террикон и розы, которые являются одним из самых узнаваемых символом нашего города. На реверсе в центре – очертания границ Донецкой области с эмблемой ЦРБ посередине.

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В Донецке о Владимире Ивановиче говорят с особой любовью и уважением. За время пребывания Дегтярева у власти кардинально изменился облик Донецка. Город стал крупным промышленным и социально-культурным центром с зелеными бульварами и проспектами, где с весны до осени цвели розы. Именно в «эпоху Дегтярева» ЮНЕСКО признало Донецк самым зеленым и комфортабельным среди молодых промышленных городов мира.

Первый секретарь обкома вместе с ученым Борисом Патоном на строительстве ботанического сада в столице. Фото: архив

Настоящей страстью Владимира Ивановича был футбол. Именно благодаря ему «родными» цветами донецкого клуба стали черный и оранжевый. А еще при непосредственном содействии Дегтярева наши спортсмены обзавелись собственной тренировочной базой – «Кирша». Будучи руководителем от Бога, Владимир Иванович первым задумался о мотивации игроков и предложил доплачивать к их небольшим зарплатам вполне приличные «шахтерские» надбавки. Результат не заставил себя долго ждать: команда дважды подряд стала обладателем Кубка СССР и заслуженно заняла место среди лидеров советского футбола.

Владимир Дегтярев горой стоял за Донбасс и не боялся защищать интересы края на самом высоком уровне. Его принципиальность стоила ему места первого секретаря Донецкого обкома. Когда тогдашний министр энергетики выдвинул предложение построить на территории Донбасса атомную электростанцию, Дегтярев выступил против.

Дегтярев умер в Киеве в возрасте 72 лет. На его могиле на Байковом кладбище нет списка регалий и наград. На гранитном постаменте высечено всего несколько слов: «Владимир Иванович Дегтярев. Инженер-горняк». Такою была его воля.

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