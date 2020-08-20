В ДНР выпустили почтовые марки, посвященные выдающемуся советскому деятелю Владимиру Дегтяреву

В почтовом блоке, выпущенном тиражом 2000 экземпляров, две марки. Фото: «Почта Донбасса»

В ДНР предприятие «Почта Донбасса» выпустило художественный почтовый блок и конверт по случаю 100-летия выдающегося советского государственного деятеля Владимира Дегтярева.

В почтовом блоке, выпущенном тиражом 2000 экземпляров, две марки. Фоном выступает вид на здание администрации Ворошиловского района, внизу изображены цветущие розы – один из главных символов Донецка. На первой марке – портретная фотография Дегтярева. На груди видна медаль «Серп и Молот», вручавшаяся вместе с присвоением звания Героя Социалистического труда. На второй марке - фотография памятника «Слава шахтерскому труду», расположенного на Шахтерской площади столицы. Идея его создания принадлежит Дегтяреву.

Общая композиция блока выдержана в ретро-стиле: сдержанная цветовая гамма, характерная для 1970-х годов. Стоимость каждой марки – 54 рубля.

На правой стороне конверта находится черно-белая фотография Дегтярева, фоном выступает коллаж с известными видами Донецка. Конверт напечатан тиражом 1000 экземпляров, его стоимость –12 рублей.

Почтовый конверт напечатан тиражом 1000 экземпляров, его стоимость –12 рублей. Фото: «Почта Донбасса»

Напомним, Владимир Дегтярев после освобождения края от немецко-фашистских захватчиков участвовал в восстановлении шахт. В должности первого секретаря Донецкого обкома КПУ (с 1963 по 1976 год) провел реформу угольной отрасли, инициировал создание в регионе ряда научно-исследовательских учреждений и широкое гражданское строительство. При нем в Донецке возвели дворец молодежи «Юность», здание цирка и краеведческого музея, а пединститут был реорганизован в университет (ныне — Донецкий национальный университет). Также проводилось масштабное озеленение промышленных городов, а областной центр украсил миллион кустов роз.

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