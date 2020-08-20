Погода в Донецке на день: 20 августа будет пасмурно, до +33

Погода в Донецке будет жаркой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В четверг, 20 августа, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 33 градусов выше нуля.

- Погода в Донецке порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера, - говорится в сообщении синоптиков

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 27 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 33 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 24 градусов тепла.

Скорость ветра до 2,5 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: В народе существовала такая поговорка относительно этого дня: «Пимены-Марины - не ищи в лесу малины». С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы. В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.

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