В Мариуполе пьяный водитель гонял по детской площадке

Машину забрали на штрафстоянку. Фото: facebook.com/патрульная полиция

В центре Мариуполя, на улице Филипп Орлика, произошел инцидент. По территории детской площадки и тротуару гоняла легковая машина. Жители близлежащих домов вызвали полицию.

- Местные жители, которые стали свидетелями того, как по территории детской площадки и тротуарам ездит автомобиль «Нива», - сказали патрульные.

Отмечается, что водитель находится в неадекватном состоянии.

- Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили 32-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения, - говорят в полиции Мариуполя. - Результат газоанализатора зафиксировал 2,79 промилле, что почти в 14 раз превышает допустимый показатель, - сказано в сообщении.

На нарушителя составили административный протокол. Машину эвакуировали на штрафплощадку. После такого происшествия мужчина нескоро сможет забрать права и сесть за руль.

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