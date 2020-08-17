Украинские националисты объявили набор боевиков со знанием белорусского. Фото: ucoz.com

Украинская националистическая группировка «Национальный корпус» (организация, запрещенная в РФ. – Авт.) объявила набор бывших и действующих военнослужащих, владеющих белорусским языком, для выполнения задач за рубежом. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В закрытых группах филиалов «Нацкорпуса» в регионах Украины рассылаются сообщения с предложением работы военнослужащим ВСУ. К претендентам предъявляются требования: возраст 25-35 лет, наличие боевого опыта, место рождения и длительное проживание в северных областях Украины либо свободное владение белорусским языком, - сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на разведданные.

Военным обещают 45-80 тысяч гривен в месяц (примерно 1600-2900 долларов). Какие именно задачи придется выполнять не раскрывается, однако известно, что это будет происходить за пределами Украины и работа связана с риском для жизни. В Народной милиции не исключают, что военизированные отряды готовят к отправке в Белоруссию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Путь Визенталь»: Зачем посольство США ставит системы пеленгации на джипы, переданные украинской армии в Донбассе

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)