В Донецк приехала руководитель миссии Красного Креста на Украине

Флоранс Жиллетт (в центре) в прошлом году побывала на КПВВ «Станица Луганская». Фото: lug-info.com

В Донецк приехала глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Флоранс Жиллетт. Об этом сообщили в донецком офисе МККК.

Официальные мероприятия и встречи запланированы на понедельник и вторник – 17 и 18 августа.

Напомним, что в прошлый раз Жиллетт посещала Донецк в мае 2019 года. Тогда она провела рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в ДНР Дарьей Морозовой. Также руководитель миссии МККК в это время побывала на пункте пропуска «Станица Луганская».

Цель нынешней поездки пока не афишируется. Но, видимо, речь будет идти не только о помощи в гуманитарной сфере, которую Красный Крест оказывает жителям Республики.

На 18 августа запланировано заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. В нем впервые будет участвовать глава украинской делегации в ТКГ Леонид Крачук. В Киеве уже объявили, что одним из вопросов будет обмен пленными. Не исключено, что приезд в Донецк Флоранс Жиллетт тоже как-то связан с этой темой.

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