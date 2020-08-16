Глава ДНР рассказал, как начнется учебный год в Республике

Денис Пушилин рассказал, как начнется учебный год в Республике. Фото: glavadnr.ru

В ходе встречи с сотрудниками шахты «Ясиновская-Глубокая» Главе Республики Денису Пушилину задали вопрос о начале учебного года в ДНР.

Денис Владимирович заявил, что будет полноценное 1 сентября – с линейками, бантами, школьниками и учителями.

- Пока у нас нет никаких предпосылок, чтобы 1 сентября проводить в дистанционном формате, - сказал руководитель государства.

Кроме этого, Глава ДНР разоблачил фейки, распространяемые в социальных сетях.

- Более того, скажу, что информация, которая идет по социальным сетям, будто бы нормальное обучение будет только в период с 1 по 15 сентября, а потом опять дистанционное, это вбросы. Таких планов нет, и они не рассматриваются, - говорит Пушилин. - Мы будем, конечно, ориентироваться на мнение специалистов, но пока они дают благоприятные прогнозы.

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