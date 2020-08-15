Погода в Луганске на день: 16 августа пройдет без осадков

Погода в Донецке будет облачной. Фото: Роман Разум

По прогнозу синоптиков погода в столице Луганской Народной Республике ожидается облачной. Температура воздуха прогреется до +27 градусов.

- С 21.00 15 августа до 21.00 16 августа на территории ЛНР ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12, днем 22-27 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем – 24-26 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 24-25 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 7-9 градусов тепла ночью до плюс 23-25 градусов днем.

Народный прогноз погоды: 16 августа почитается память преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. В народе святого называли Антон Вихровей, так как в этот день часто бывает ветер, по которому судят о предстоящей зиме. Если на Антона вихрь - жди снежную зиму. Еще в старину приметили, каков этот день, таков и октябрь.

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