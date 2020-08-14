Погода в Донецке на день: 15 августа будет ясное утро и облачный день, без осадков

За последние 130 лет метеонаблюдений синоптики установили, что самая высокая температура в Донецке на 15 августа составляла 36 градусов, а самая низкая – 8 градусов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Погода в Донецке на 15 августа будет переменчивая. Утро будет ясное, днем на небе появятся облака, но уже к вечеру их уже не будет. Осадков не предвидится. Напротив, из-за облаков будут виднеться солнечные лучи.

Температура воздуха в этот день поднимется максимум до +23 градусов. Утром и вечером будет немного прохладнее 16 – 18 градусов тепла. Но при этом на улице не будет сильных порывов ветра. Синоптики прогнозируют, что он будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных потоков будет до 10 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 15 августа отмечается перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана (Степана). Наши предки еще замечали, что погода на Степана такая же, как в сентябре. Если в 15 августа было пасмурно, значит первый месяц осени также будет дождливым, и наоборот. А по тому, какая погода была в период с 15 по 19 августа, определяли погоду на сентябрь – январь.

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