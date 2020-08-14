Погода в Луганске на день: 15 августа синоптики прогнозируют до 24 градусов тепла

По предварительным прогнозам, 16 и 17 августа температура воздуха днем повысится на 2 – 3 градуса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Луганске 15 августа по прогнозам синоптиков будет с переменной облачностью, без осадков и порывами ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от 7 градусов ночью до 24 градусов днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 14 августа до 21:00 15 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 19-24 градуса тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем – 21-23 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 19-21 градус выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10-12 градусов тепла ночью до плюс 21-23 градусов днем.

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