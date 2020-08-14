Луганчане выбирают почетного гражданина 2020 года

Администрация города приглашает всех неравнодушных поучаствовать в голосовании Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация столицы ЛНР приглашает местных жителей поучаствовать в голосовании за кандидатов на звание «Почетный гражданин города Луганска 2020». В этом году на это звание претендуют двое горожан. Об этом сообщили в пресс-службе властей города.

— Проголосовать в поддержку одной из выдвинутых кандидатур на присвоение Почетного звания «Почетный гражданин города Луганска» 2020 года можно будет с 19 по 31 августа на сайте Администрации города, а также заполнив бюллетени для голосования по адресам по ссылке, — говорится в сообщении.

Лидия Лазор – директор Юридического института Луганского государственного университета имени Владимира Даля, почетный профессор, заслуженный юрист ЛНР, генерал-лейтенант Международного комитета защиты прав человека. Развитию правовой науки она посвятила почти 40 лет. Под ее началом идут разработки законодательства ЛНР. Благодаря ей в Юридическом институте с 2018 года работает специальный Центр бесплатной юридической консультации. За ее заслуги она была награждена многочисленными медалями и орденами.

Александр Журавлев – чемпион СССР, двукратный финалист Кубка СССР по футболу, капитан футбольного клуба «Заря» и национальной сборной команды СССР. Больше 30 лет являлся директором специализированной школы олимпийского резерва. Благодаря ему была сформирована долгосрочная программа развития луганского футбола. За свои профессиональные заслуги и достижения он был не единожды награжден почетными званиями, орденами и медалями.

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