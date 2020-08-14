Депутат НС ЛНР: «Киев создает видимость соблюдения «Минска» и делает все, чтобы его не выполнять»

Кроме того, в Донбассе неоднократно нарушаются Минские соглашения, установленные еще в 2015 году. Фото: пресс-служба Мир Луганщине

Украина создает видимость соблюдения Минских соглашений по Донбассу и делает все, чтобы их не выполнять. Так, они уже пытались изменить отдельные пункты в дополнительных мерах контроля перемирия, но этого у них сделать так и не получилось. Об этом заявила депутат Народного совета ЛНР от общественного движения «Мир Луганщине» Светлана Гизай.

— Украина делает видимость, что соблюдает Минские соглашения и в то же время делает все, чтобы их не выполнять. Сначала власти этой страны пытались изменить отдельные пункты соглашений, но этого у них не получилось, — сказала она. — Украина понимает, что она не может выполнить Минские соглашения, потому что тогда придется признать, что то, что они натворили – это геноцид собственного народа.

Кроме того, она добавила, что невыполнение Киевом договоренностей говорит о том, что украинские власти не хотят считаться с мнением жителей Республики.

— У нас есть все и на данный момент намного лучше, чем в Украине, потому что народ Украины выживает, а мы живем. С каждым днем мы развиваемся и это очень тяжело признать руководству Украины. Они устроили нам блокаду. Когда в Республику прибыли белые КамАЗы, мы поняли, что спасены, что есть люди, которые нам помогут. Мы выжили, выстояли и отстояли свою точку зрения, — добавила Гизай.

Напомним, что с 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры контроля перемирия. Украина, ДНР и ЛНР подписали документ, в котором говорится, что сторонам конфликта нельзя использовать какое-либо вооружение, отвод вооружения от линии фронта, а также минировать и оборудовать свои позиции. Но Народная милиция ЛНР уже неоднократно фиксировала нарушения данных пунктов со стороны ВСУ.

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