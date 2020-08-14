Денис Пушилин: Действия украинской стороны на линии соприкосновения ставят под угрозу режим прекращения огня

Тем временем, Эдуард Басурин сообщил о двукратном увеличении числа обстрелов населенных пунктов на юге Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в использовании дополнительных мер контроля перемирия в качестве прикрытия, пока силовики ВСУ продвигают свои позиции в Донбассе. Об этом глава государства заявил 14 августа.

— Действия украинской стороны на линии соприкосновения ставят под угрозу режим прекращения огня. Оценивая ситуацию, можно утверждать, что согласованный и подписанный с таким трудом пакет дополнительных мер по усилению и контролю действующего с 21 июля 2019 года бессрочного режима тишины Украина пытается использовать в совсем других целях, — заявил Глава ДНР.

По данным Дениса Пушилина боевики ВСУ проводят инженерные разведки в районе населенного пункта Шумы, роют траншеи и запускают беспилотники. Это только часть провокаций, на которые идет противник. Так или иначе его конечная цель – это «завуалированными методами» укрепить и продвинуть свои позиции, что нельзя назвать мирными намерениями.

— Я призываю руководство ОБСЕ и страны – гаранты принять все возможные меры и способы влияния на Киев, чтобы оказать действенное влияние – нарушения со стороны украинской армии запрета на наступательные действия должны быть пресечены. Подвергать риску жизни и здоровье наших граждан мы не намерены, — добавил Денис Пушилин.

Также глава государства заверил, что Народная милиция ДНР полностью соблюдает дополнительные меры по контролю перемирия. Но в любой момент может среагировать, если будет угроза безопасности населения Республики.

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