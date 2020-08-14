Басурин заявил о двукратном увеличении огневой активности ВСУ

С 1 по 7 августа армия Киева четыре раза нарушила перемирие. Фото: Пресс-центр штаба ООС

За прошедшую неделю боевики ВСУ в два раза увеличили огневую активность в Донбассе. Все было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Для сравнения, на прошлой неделе их было всего четыре. Об этом сообщил 14 августа заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— За прошедшую неделю радикально настроенные боевики 35, 24 и 53 бригад произвели девять обстрелов из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении.

По данным Басурина ВСУ вели огонь в направлении окраин Донецка и Горловки. Также под обстрел попали южные населенные пункты Республики. Пострадали села Новоласпа, Коминтерново, Дзержинское и Саханка. Данные о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роман Разум: Вся Украина должна вернуться в родную гавань

Руководитель военного ансамбля «Новороссия» дал «Комсомолке» эксклюзивное интервью (подробнее)