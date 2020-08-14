Роман Разум: Вся Украина должна вернуться в родную гавань

Разум дал интервью "Комсомолке". Фото: архив Романа Разума

Руководитель военного ансамбля Народной милиции ЛНР «Новороссия» Роман Разум рассказал «Комсомолке», что жители Республики хотят присоединения к России.

- Многие уже получили российские паспорта. Это немного согрело душу. Люди давно этого ждали, - говорит Роман. - Но вопрос в том, что с остальной территорией делать будем?

Разум надеется, что ставки идут более высокие. Поэтому пока не произошло присоединение.

- Вся Украина должна вернуться в родную гавань. Там должен быть новый герб, новый гимн, новый флаг, новое российское правительство. Уничтожение всех националистов, которые принимали участие в убийстве наших граждан. Полное изменение идеологии, - сказал руководитель военного ансамбля «Новороссия».

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