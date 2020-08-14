Дарья Морозова обратилась к гражданам ДНР, находящимся в Белоруссии

Протесты в Белоруссии привели к жертвам как со стороны протестующих, так и правоохранительных органов. Фото: Официальный сайт Омбудсмена ДНР

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась к гражданам Республики, которые на данный момент находятся в Беларуссии. Она призывает соотечественников соблюдать осторожность и избегать скоплений протестующих.

— Ежедневные столкновения протестующих и полиции уже привели к жертвам с обеих сторон, а также массовым задержаниям. В связи с этим уполномоченный по правам человека призывает граждан ДНР, находящихся в настоящее время на территории Республики Беларусь, быть осторожными, соблюдать бдительность и избегать скоплений протестующих, — говорится в сообщении омбудсмена.

Добавим, что в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По официальной информации ЦИК Александр Лукашенко одержал победу. После чего в Минске и регионах люди начали выходить на акции несогласия.

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