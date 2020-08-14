Жители ДНР могут подать документы на пересечение гумкоридора в местных приемных Пушилина

За время работы гумкоридора на КПВВ «Еленовка» документы для пересечения границы подали 13,5 тысяч человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Все городские и районные общественные приемные Главы ДНР Дениса Пушилина теперь принимают документы от граждан, которым необходимо пересечь линию разграничения с Украиной через гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка». Об этом 14 августа сообщил на брифинге замруководителя Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика», координатор оперативного штаба «Здоровое движение» Евгения Коринец.

— Хотелось бы отметить, что помимо центрального офиса оперативного штаба «Здоровое движение» в настоящее время консультативная помощь по подготовке пакетов документов оказывается и в общественных приемных Главы ДНР Дениса Пушилина, расположенных в местных отделениях общественного движения «Донецкая Республика» во всех городах и районах, — говорится в сообщении.

Из местных приемных документы передаются дальше в Межведомственный оперативный штаб Республики по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Именно там будут приниматься окончательные решения о том вносить фамилию человека в список для пересечения границы или нет.

Местные приемные для подачи документов с данной целью будут работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 с перерывами на обед с 12.00 до 13.00. Полный список адресов приемных Дениса Пушилина можно посмотреть на сайте по ссылке.

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