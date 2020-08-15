Роман Разум о работе над «Ополченочкой»: Мы запустим первый художественный фильм Донбасса о войне – в онлайн

После показа "Ополченочки" в Донецке и Луганске, фильм немного изменили. Фото: архив Романа Разума

После показов в Донецке и Луганске фильм «Ополченочка» был изменен. Об этом «Комсомолке» рассказал руководитель военного ансамбля Народной милиции ЛНР Роман Разум.

- Решили заняться доработкой, - объясняет Роман. - Когда я выехал в Москву – пять смен работали с фильмом. В основном работал по озвучке. Подчистили, выровняли, вытянули те сцены, которые раньше не брали в фильм. Довели до ума. Когда меняется монтаж в фильме – едет весь звук и его надо заново пересобрать. Каждый шорох, каждый звук, каждое слово. Мы улучшили звук.

Разум рассказывает, что из-за пандемии остановился весь кинопрокат в России.

- Думаю, что к октябрю будет готова окончательная версия. Мы запустим первый художественный фильм Донбасса о войне – в онлайн, - анонсировал руководитель военного ансамбля «Новороссия».

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