В Ясиноватском районе до ноября проложат новый водопровод

Завершить ремонт домов, пострадавших от обстрела, планируется уже к концу октября. Фото: Минстрой ДНР

В Ясиноватском районе Республики до ноября Минстрой планирует закончить строительство нового водопровода. Его проложат от Макеевской фильтровальной станции до поселка Красный партизан. Общая его протяженность составляет 10 километров. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец в ходе совещания в Ясиноватой, посвященного проверке выполнения программных мероприятий на 2020 год.

— В настоящее время задействовано четыре единицы спецтехники, выполнена разработка грунта длиной 1300 погонных метров, вырыто три колодца, завезены железобетонные блоки для строительства камеры подключения к существующему водоводу, — рассказал Наумец.

Кроме того, глава Минстроя добавил, что параллельно со строительством водопровода ведомство также отвечает за восстановление двух жилых домов, которые были повреждены в ходе обстрелов со стороны Украины. Но и это еще не все, в Ясиноватой также приступают к запланированным кровельным работам. До наступления сезона дождей необходимо сдать 11 домов и еще 11 лифтов с капитальным ремонтом.

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