Коронавирус в ДНР: Из больниц выписали еще 20 человек с отрицательными тестами на COVID-19

По состоянию на утро 14 августа коронавирусная инфекция была обнаружена у 106 человек, прибывших из Украины с 25 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки медики зарегистрировали коронавирус в ДНР еще у 42 человек, девять из них недавно прибыли из Украины по гуманитарному коридору. Состояние всех пациентов удовлетворительное, им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Девять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 11 медицинских работника. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 20, — говорится в сообщении.

Всего по состоянию на утро 14 августа официально зарегистрированных и подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ДНР 2057, из них: на лечении находятся 964 пациента, выписаны – 978 человек, летальных случаев – 115.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в Минздраве.

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