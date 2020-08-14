Украина в очередной раз нарушила перемирие в Донбассе, открыв огонь по селу на юге ДНР

За предыдущий отчетный период Украина пять раз нарушила условия допмер контроля перемирия. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

За прошедшие сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Огонь пришелся по окрестностям села Саханка Новоазовского района на юге ДНР. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Представительства, накануне ВСУ также нарушили условия дополнительных мер контроля перемирия. Боевики использовали беспилотник, направив его в район села Коминтерново на юге ДНР.

Напомним, что с 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры контроля и координации режима прекращения огня. Украина, ДНР и ЛНР подписали соглашение, в котором запрещается использование любого вооружения, включая стрелковое. Также в допмерах сказано, что стороны конфликта не должны стягивать технику к фронту, проводить минирование и дополнительное инженерное оборудование позиций.

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