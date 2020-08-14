В Госпогранслужбе Украины рассказали, как штрафуют жителей Донбасса за незаконное пересечение границы

Украинские пограничники на КПВВ «Новотроицкое» проверяют предудущие въезды-выезды людей, которые проходят контроль. Фото ГПСУ

На контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое», который расположен на трассе Донецк-Мариуполь, оштрафовали за "незаконное пересечение границы" четверых жителей Донбасса. Они ехали на Украину.

- Четверо граждан были оштрафованы за то, что ранее они пересекали российско-украинскую границу через недействующие пункты пропуска, – рассказал представитель Госпогранслужбы в составе операции объединенных сил (ООС) Игорь Лизогуб.

Среди оштрафованных в Новотроицком были брат и сестра, которые приехали вместе. На мужчину составили сразу 2 протокола, потому что он дважды "незаконно пересек границу". Задержанные жители ранее выехали из Украины через Харьков, въехали в ДНР через КПП «Успенка». А потом попытались въехать в незалежную через пункт пропуска в Донбассе. На этом их и подловили украинские пограничники. Ведь числилось, что пребывают в России.

На Украине считают незаконным пересечение КПП на границе между республиками и Россией. В частности, КПП «Успенка». Сумма штрафа за одно такое пересечение составляет в среднем 1700 гривен (4250 рублей).

Кстати, сейчас популярными стали поездки из ДНР на Украину через Россию. Это вызвано тем, что республиканский КПП «Еленовка» работает два раза в неделю и пропускает не более 250 человек. И тех по списку. Но если украинские пограничники в Харькове за определенную сумму «закрывают глаза» на такие пересечения, то в будущем их коллеги в Донбассе наверняка припомнят подобные поездки.

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