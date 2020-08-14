В ДНР появилась собственная лизинговая компания

Лизинг отличается от кредита тем, что в пользование передаются не денежные средства, а имущество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 12 августа было утверждено распоряжение правительства ДНР о создании Государственного унитарного предприятия «Республиканская лизинговая компания». Об этом сообщили на официальном сайте властей Республики.

— Основной целью и предметом деятельности Государственного унитарного предприятия «Республиканская лизинговая компания» является удовлетворение общественных потребностей юридических лиц и физических лиц в предоставлении услуг в сфере финансовой аренды (лизинга) в Донецкой Народной Республике, — говорится в тексте документа.

В распоряжении сказано, что «Республиканская лизинговая компания» подведомственная Минфину ДНР. Ее офис располагается по адресу: Донецк, Киевский район, улица Артема, дом 112Б. Но начать свою деятельность предприятие сразу не может. Пока оно существует только на бумагах. Минфину еще предстоит утвердить устав, назначить директора и обеспечить формирования уставного фонда (в размере пяти миллионов рублей).

Второй этап запуска «Республиканской лизинговой компании» ляжет на плечи будущего директора. Он должен будет, согласно распоряжению, провести госрегистрацию предприятия. А после с Минфином утвердить структуру и штатное расписание.

Всем предприятиям и организациям государственной и муниципальной форм собственности также в распоряжении было поручено заключать договоры финансовой аренды исключительно с «Республиканской лизинговой компанией».

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