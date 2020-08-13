Погода в Донецке на день: 14 августа ожидается переменная облачность, плюс 24 градуса тепла

14 августа в Донецке ожидается плюс 24 градуса тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 14 августа будет переменная облачность. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, воздух прогреется до 22 -24 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день отмечается праздник Происхождения Креста Господня (Первый Спас). Наши предки говорили, что у Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и разнопогодье, то есть погоду на этот день предугадать было сложно. Если все-таки в этот день будет дождь, то мало пожаров бывает. С этого дня начинаются проводы лета.

По прогнозам синоптиков, 15 августа в Донецке и ДНР будет солнечно, температура воздуха поднимется на пару градусов.

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