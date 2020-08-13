Погода в Луганске на день: 14 августа будет гроза, до + 24 градусов

14 августа в Луганске будет до + 24 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

14 августа в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 8 градусов тепла ночью до 24 градусов выше нуля днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 13 августа до 21:00 14 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами гроза, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 19-21 градус выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 11-13 градусов тепла ночью до плюс 21-23 градусов днем.

15 августа, по предварительному прогнозу, сохранится сухая и умеренно теплая погода.

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