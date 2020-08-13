Как зарегистрироваться для сдачи «ГТО» в Донецке. Фото: Елена Похильчук

После полугода перерыва из-за ситуации с коронавирусом все желающие смогут сдать комплекс физических упражнений «Готов к труду и обороне» в Донецке 19 сентября. Нормативы примут в Петровском районе.

- Заявку на участие в сдаче «ГТО» в Донецке можно заполнить на google.com в таких возрастных категориях. «Олимпийские надежды» для детей 6-8 лет, 9-10 лет; «Спортивная смена» для детей 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет; «Сила и мужество» для девушек и юношей 17-18 лет; «Физическое совершенство» для жителей 19-23 лет, 24-29 лет; «Здоровье, сила и красота» для жителей 30-39 лет, 40-49 лет; «Бодрость и долголетие» для жителей 50-59 лет, 60 лет и старше, - сообщила "КП" куратор приема нормативов «ГТО» в Донецке Елена Похильчук.

Также можно обратиться в Донецкий центр физкультурно-оздоровительной работы, что на улице Красноармейской в доме № 84. Заявки будут принимать до 18 сентября (включительно).

Участникам, которые зарегистрировались еще до начала карантина, повторно проходить эту процедуру не надо. В день сдачи нормативов при себе нужно иметь паспорт (свидетельство о рождении), справку (допуск) от врача с подписью и печатью.

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