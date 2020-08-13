В Первомайске спасатели пять часов доставали из пруда застрявшую в иле корову. Фото: ВКонтакте

В Первомайске спасатели пять часов доставали из высохшего пруда в Калиново-Борщеватом застрявшую в иле корову.

Местная жительница обнаружила корову утром и сообщила в службу 101. Животное весом полтонны по шею застряло в иле обмелевшего ставка, все ее попытки выбраться из западни были безуспешны.

- Пять часов понадобилось дежурному караулу в составе исполняющего обязанности начальника Руслана Шовгени, старших пожарных-спасателей Алексея Коваленко и Сергея Гудима, пожарных-спасателей Евгения Бандака и Андрея Крепака, водителя-механика Романа Гулого, чтобы при помощи лопат освободить корову. Спасательная операция проводилась под руководством начальника части Романа Одарченко, - говорится в сообщении МЧС ЛНР.

Хозяева четырехлетней Майки предположили, что корова хотела попить воды и увязла в заболоченном берегу, а пастух не заметил вовремя ее исчезновения. Животное во время спасательной операции не пострадало.

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