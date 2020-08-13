Срочное сообщение СЦКК: Украинские военные открыли огонь по Саханке

Украинские военные обстреляли Саханку Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Саханке на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 12.50 украинские военнослужащие открыли огонь в направлении Саханки, применяется стрелковое оружие, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В этом селе много мирных жителей, не покинувших свои дома. Там даже работает школа.

Напомним, что сейчас в Донбассе действуют дополнительные меры контроля и усиления режима прекращения огня. Так, Республикам и Украине запрещено применять любое вооружение, стягивать технику, минировать местность и укреплять блиндажи.

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