В Зугрэсе почтили память жертв авианалета ВСУ летом 2014 года. Фото: dnr-pravda.ru

Сегодня, 13 августа, в Зугрэсе состоялся митинг по жертвам авиаудара ВВС Украины. В этот день в 2014 году украинская армия атаковала один из городских пляжей. Убиты около двух десятков человек, в том числе дети.

- В этот день многие потеряли своих близких, друзей, отцов, матерей и детей. Преступная киевская власть отдала ужасный и жестокий приказ. Этот авианалет оставил в наших душах раны, которые не заживают. И наш священный долг – сделать все, чтобы в Донбассе воцарился мир, а преступники понесли справедливое наказание, - сказал глава администрации Зугрэса Николай Паяус.

К установленному монументу люди принесли цветы, мягкие игрушки, зажгли свечи и лампадки. В небо выпустили голубей, символизирующих души погибших в этой трагедии.

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