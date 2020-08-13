В Красноармейске задержали эшелон с неучтенным оружием

В Красноармейске на железнодорожном вокзале сотрудники СБУ задержали эшелон с техникой ВСУ, следовавший вглубь Украины. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Сотрудники СБУ задержали отправку эшелона с техникой 57-ой бригады на железнодорожной станции Красноармейск, по причине обнаружения в кабинах опечатанной техники неучтенного оружия и боеприпасов, - рассказали в управлении.

Ответственный за эшелон командир 17-го батальона не стал дожидаться пока информация о грузе дойдет до управления службы безопасности и по указанию командира бригады решил вопрос на месте, заплатив 300 тысяч гривен.

В это же время на другом железнодорожном узле, в Константиновке, спецслужбы задержали двух сержантов также 57-й бригады, у которых были обнаружены 20 гранат, 2 мины и 160 патронов к пистолету Макарова.

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