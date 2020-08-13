В Донецке в университете открыли новую специальность «Актерское искусство». Фото: Министерство культуры ДНР

В Донецком национальном университете на базе кафедры мировой и отечественной культуры филологического факультета открыли новую специальность «Актерское искусство» (специализация: «Артист драматического театра и кино»). Это стало возможным благодаря инициативе Министерства культуры совместно с Министерством образования и науки ДНР при поддержке Донецкого музыкально-драматического театра имени Бровуна и национального университета.

- Мы, безусловно, счастливы сотрудничать с Донецким национальным университетом. Это прекрасная возможность для наших молодых специалистов получить хорошее качественное образование, остаться здесь и поработать на сцене нашего театра и на сценах других театров Республики. Я напомню, что у нас была подобная практика: в период руководства Марка Бровуна был набран первый актерский курс совместно с Донецким училищем культуры, затем Донецкая муздрама на пять лет стала базовой площадкой для очно-заочной подготовки актерского курса Луганской государственной академии культуры и искусств. Сегодня на донецкой сцене с большим успехом выступают заслуженная артистка ДНР Мария Марченко, актриса Мария Молодова и другие», - отметила генеральный директор-художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Наталья Волкова.

По ее словам, в числе педагогов заявлены актеры драмтеатра. В частности, актер, режиссер муздрамы и режиссер-постановщик, преподаватель актерского мастерства школы-студии «Перспектива» Игорь Рыбчинский; заслуженная артистка Украины - Алла Ульянова и другие. Членами приемной комиссии также станут артисты драмтеатра. Кроме того, студенты будут проходить в муздраме практику.

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