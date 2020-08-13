Нацполиция Украины готовится перебросить в Киев группу, которой разрешат стрелять по радикалам. Фото: "ООС"

В Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о планах украинского командования в борьбе с радикалами в Киеве. По информации оборонного ведомства Республики, национальная полиция Украины готовится перебросить в столицу незалежной силовиков, которые сейчас находятся в Донбассе. Им дадут право открывать огонь по радикалам во время акций протеста в Киеве, запланированных на 24 августа.

- В день празднования независимости Украины националисты планируют массовое шествие по центральным улицам Киева, которое завершится митингом возле офиса президента с требованием отставки руководства генеральной прокуратуры Украины, - заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства отметил, что Нацполиция сформировала группу в количестве 260 человек.

Читайте также

Срочное сообщение СЦКК: Украинские военные открыли огонь по Саханке

Сейчас местные жители слышат стрелковое оружие (подробнее)