ВСУ за сутки пять раз нарушили перемирие в Донбассе. Фото: Штаб «ООС»

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки пять раз нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления режима прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вчера вооруженные формирования Украины применили беспилотник в районе Шум под Горловкой. К тому же они проводили инженерные работы с применением окопных зарядов на позициях в районе Новолуганского и Новотроицкого, такие же работы проводились и в Шумах, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

При этом вооруженные формирования Украины не обстреливали территорию Республики. А в предыдущие сутки украинские военнослужащие дважды нарушили перемирие. Они стреляли из автоматических гранатометов по окрестностям донецкого поселка шахты «Трудовская» и села Дзержинское в Новоазовском районе.

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