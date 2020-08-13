Коронавирусом в ДНР заразились еще четверо медиков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 2015 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 12 августа, выявлено 35 случаев заболевания COVID-19, из них 4 - обнаружено у приехавших из Украины. Другие случаи коронавирусной инфекции выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 5 медицинских работника. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в Минздраве.

За сутки с дважды отрицательным тестом на коронавирус выписано двадцать человек. Тем временем, два пациента (мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 91 года) от COVID-19 умерли.

Сейчас в инфекционных стационарах от коронавируса проходят лечение 942 человека.

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