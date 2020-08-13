В ДНР рассмотрят возможность давать дополнительный день к отпуску сдавшим «ГТО». Фото: Елена Похильчук
Сейчас в ДНР рассматривается возможность дополнительно простимулировать жителей самостоятельно заниматься физкультурой.
- В советские времена работнику, сдавшему «ГТО», давали дополнительный день к отпуску, - комментирует «КП» заместитель директора Донецкого республиканского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Александр Назаренко. - Сейчас в Российской Федерации на некоторых предприятиях своим сотрудникам, у кого золотой знак отличия, к Новому году дают 13-ю зарплату.
История комплекса физических упражнений «Готов к труду и обороне» уходит своими корнями в 30-е годы прошлого века. Тогда он, повысив уровень работоспособности советских людей, буквально поднял страну. Комплекс «ГТО» считался самым удачным проектом подобного рода в мире.
С распадом СССР всенародное хобби ушло в небытие, однако сегодня оно активно возрождается. Запустил комплекс «ГТО» своим Указом первый Глава ДНР Александр Захарченко в сентябре 2016 года.
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