В ДНР рассмотрят возможность давать дополнительный день к отпуску сдавшим «ГТО». Фото: Елена Похильчук

Сейчас в ДНР рассматривается возможность дополнительно простимулировать жителей самостоятельно заниматься физкультурой.

- В советские времена работнику, сдавшему «ГТО», давали дополнительный день к отпуску, - комментирует «КП» заместитель директора Донецкого республиканского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Александр Назаренко. - Сейчас в Российской Федерации на некоторых предприятиях своим сотрудникам, у кого золотой знак отличия, к Новому году дают 13-ю зарплату.

История комплекса физических упражнений «Готов к труду и обороне» уходит своими корнями в 30-е годы прошлого века. Тогда он, повысив уровень работоспособности советских людей, буквально поднял страну. Комплекс «ГТО» считался самым удачным проектом подобного рода в мире.

С распадом СССР всенародное хобби ушло в небытие, однако сегодня оно активно возрождается. Запустил комплекс «ГТО» своим Указом первый Глава ДНР Александр Захарченко в сентябре 2016 года.

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