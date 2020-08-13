В Донбассе почтальон украла денежные переводы на 47 тысяч гривен

Сотрудница, осужденная за кражу, работала оператором почтовой связи. Фото: ukrpost.in.ua/ru/donetska/slov_yansk

В подконтрольном Украине Славянске горрайонный суд вынес приговор сотруднице «Укрпочты», которая присваивала денежные переводы жителей.

Татьяна устроилась работать оператором почтовой связи «Укрпочты» в июле 2018 года. Она принимала и выдавала почтовые переводы, а также выдавала пенсии и соцпомощь. Через три месяца женщина придумала, как подзаработать. Она приняла денежные переводы от девятерых жителей, а в автоматической системе «Перевод» изменила сведения о получателях. Присвоила таким способом 47 тысяч гривен (118 тысяч рублей). Их потратила на свои нужды.

Трудно сказать, о чем думала эта женщина. Ведь такую махинацию легко отследить. Достаточно скоро обман вскрылся, когда на почту пожаловались пострадавшие люди.

Татьяна получила два года условного срока, три года ей запрещено работать на должностях, где есть доступ к деньгам. А вот «долг» в 47 тысяч гривен в решении суда увеличился до 118 тысяч гривен (295 тысяч рублей). В 40 тысяч гривен оценены судебные экспертизы. Еще 78 тысяч нужно вернуть «Укрпочте» - это сумма украденного плюс моральная компенсация для пострадавших.

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