Владимир Зеленский, который расхваливал солдатское питание, на самом деле не знает истинное состояние дел. Фото: ОПУ

В подконтрольном Украине Старобельском районе Луганщины задержан исполняющий обязанности заместителя начальника военного госпиталя. Младшего лейтенанта обвиняют в хищении продуктов, предназначенных для пациентов – раненых и больных украинских военных.

По информации Государственного бюро расследований, офицер приказал подчиненным выдавать продукты питания для столовой госпиталя в меньшем количестве, чем установлено нормами. Избыток сбывался в торговых заведениях.

Не в меру шустрого младшего лейтенанта задержали в одном из магазинов как раз во время передачи продуктов питания. В ходе обыска были обнаружены свежемороженые мясо и рыба, сливочное масло, говяжья тушенка, сыр, сок, цитрусовые, йогурты, печенье и другие продукты.

Теперь офицера обвиняют в присвоении военного имущества, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК Украины). Ему грозит срок от 5 до 12 лет.

Случай этот для украинской армии в Донбассе совсем не единичный. Скорее – массовый. Президент Украины Владимир Зеленский, который на днях во время визита в воюющий регион, расхваливал солдатское питание, на самом деле не знает истинное состояние дел.

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