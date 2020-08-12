19 августа в ЛНР проверят работу системы оповещения

Вой сирены будет слышен во всех населенных пунктах Республики. Фото: Архив КП в Ижевске

19 августа МЧС ЛНР проведут техническую проверку системы оповещения населения. Так что в 10 часов на территории Республики прозвучит сирена «Внимание всем». Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

— 19 августа 2020 года в 10.00 на территории Луганской Народной Республики прозвучит сирена «Внимание всем». Система оповещения населения запустится с целью технической проверки, — предупредили в ведомстве.

В спасательном ведомстве пояснили, что продолжительный вой сирены «Внимание всем» означает, что в данный момент по радио и телевидению прозвучит экстренное сообщение. В нем обычно говорится о том, какая именно опасность угрожает людям и как действовать в данном случае.

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